الكاميروني إيتو يعلن اعتزال كرة القدم

2019/09/08 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو، عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، اعتزاله كرة القدم نهائياً، بعد مسيرة حافلة حقق خلالها الكثير من النجاحات.وفاز إيتو، أفضل لاعب في إفريقيا أربع مرات، بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة في 2006 و2006 ومرة مع إنتر ميلان في 2010.كما حقق العديد من النجاحات مع المنتخب […]

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