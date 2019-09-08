2019/09/08 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة علماء دولية درست خلال أكثر من سنة نماذج الحمض النووي في بحيرة “لوخ-نيس” الإسكتلندية، أنه يحتمل وجود ثعابين ضخمة فيها.لقد أصبح معلوما قبل فترة أن بعثة علمية برئاسة البروفيسور نيل غيميل، من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا، لم تجد ما يثبت وجود الوحش الأسطوري في البحيرة.فقد أخذت هذه البعثة 250 عينة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف تفسير لظاهرة وحش البحيرة “لوخ – نيس” وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف تفسير لظاهرة وحش البحيرة “لوخ – نيس”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف تفسير لظاهرة وحش البحيرة “لوخ – نيس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).