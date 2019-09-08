الكاميرا الخماسية الفريدة للهاتف Nokia 9 PureView تحقق نتيجة مخيبة للآمال

2019/09/08 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم إطلاق الهاتف Nokia 9 PureView في وقت سابق من هذا العام مع كاميرا فريدة من نوعها تضم خمس عدسات لإلتقاط صور ذات جودة عالية في جميع البيئات.



هذا ما وعدتنا به شركة HMD Global Oy على أي حال، ولكن النتائج الفعلية كانت مخيبة للآمال بإستثناء طمس الخلفية، والذي كان أفضل بكثير مما يمكن أن يقدمه iPhone XR.

قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بنشر مراجعته الكاملة لكاميرا الهاتف Nokia 9 PureView، والنتائج كانت غير جيدة.



في الواقع، لقد حقق الهاتف نتيجة إجمالية قدرها 85 نقطة وهي نفس النتيجة التي حققها الهاتف iPhone 7 الذي تم إطلاقه قبل ثلاثة أعوام، وبالكاد نجح في تخطي الهاتف Nokia 8 Sirocco.

في الصور الثابتة، يتم إستخدام الكاميرا الخمسة بالإضافة إلى كاميرا إستشعار العمق Time Of Flight.



هذا يجعل الهاتف يقوم بطمس الخلفية في الصور بشكل مثير للإعجاب كما أن الضبط التلقائي للصورة يكون رائعًا، وهذان هما أبرز ما في كاميرا الهاتف Nokia 9 PureView.

ومع ذلك، فإن الوعد المتمثل في تكديس الصور من الكاميرات الخمسة لإنشاء تقريب مثير للإعجاب لم يتم الوفاء به، فقد كان أداء الهاتف Google Pixel 3a مع كاميرا واحدة أفضل بكثير.

الهاتف Nokia 9 PureView لم يكن بارعًا في تصوير الفيديوهات أيضًا.



إستقرار الفيديو ومنع الإهتزاز كان رائعًا، ولكن الأداء كان متواضعًا.



إنه أمر غريب لأن الهاتف Nokia 9 PureView يستخدم كاميرا واحدة فقط لتسجيل الفيديوهات، لذلك كان من السهل ضبطه.



في الواقع، لقد حصل الهاتف Nokia 8 Sirocco على نتيجة أفضل في إختبار الفيديوهات قدرها 82 نقطة.



لاحظ أيضًا أن تثبيت الصورة إلكتروني متوفر فقط أثناء التسجيل بدقة 1080p، وهذا ما يعني بأنه لا يقوم بتثبيت الفيديوهات التي يتم تسجيلها بدقة 4K.

عمومًا، يمكنك الإطلاع على المراجعة الكاملة للكاميرا الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView على الموقع الرسمي لمختبر DxOMark على شبكة الإنترنت من هنا.



أدى التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي إلى حدوث معجزات وهو وراء القفزة الأخيرة في جودة الصور الملتقطة بإستخدام كاميرات الهواتف الذكية، ولكن تكنولوجيا Light المستخدمة في الهاتف Nokia 9 PureView تترك الكثير مما هو مرغوب فيه.

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