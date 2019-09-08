2019/09/08 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LLbzksA1X5Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواكب استعراضية وخدمية في ليالي عاشوراء بالقرنة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواكب استعراضية وخدمية في ليالي عاشوراء بالقرنة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).