نائب عن الحكمة يكشف عن اكتمال إجراءات استجواب وزيرين

2019/09/08 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :محمد عزيز

كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية محمود ملا طلال، الأحد، عن اكتمال الإجراءات القانونية لاستجواب وزيرين خلال الفصل التشريعي المقبل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اكتمال اجراءات وزراء آخرين.

وقال ملا طلال، إن “الفصل التشريعي القادم سيشهد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية في استجواب خمسة وزراء”، مبينا أن “اثنين من الوزراء استكملت كافة الإجراءات القانونية لاستجوابهم خلال الجلسات القادمة”.

وأضاف، أن “هناك ثلاثة وزراء آخرين سيتم استجوابهم في وقت لاحق “، مشيرا إلى أن “هناك إشكاليات على عمل خمسة وزراء في الوقت الراهن”.

ولفت ملا طلال إلى أنه “سيتم الإفصاح عن الوزراء الذين سيتم استجوابهم بعد اكتمال كافة الإجراءات .

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