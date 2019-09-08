2019/09/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا “RT” اليوم الأحد، بالفيديو والصور الدوريات الأمريكية-التركية المشتركة في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.وقال مراسل “RT”، إن الدوريات يتم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض، مضيفا أن مروحتين تابعتين للتحالف الدولي تحلقان فوق المنطقة المذكورة.وقد التحقت وحدات من الجيش التركي بالقوات الأمريكية لتسيير دوريات مشتركة.وأفاد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصور الأولى لتسيير دوريات أمريكية تركية مشتركة في المنطقة الآمنة شمالي سوريا النعيم نيوز.

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