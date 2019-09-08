التربية لواع: اليوم اعلان نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط

2019/09/08 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل ان تعلن وزارة التربية اليوم الاحد، نتائج الثالث متوسط (الدور الثاني) للعام الدراسي 2018-2019.

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