صنعاء: سلاح الجو المسير يقصف عسير في السعودية

2019/09/08 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبارقصف سلاح الجو المسير هدف عسكري هام فى منطقة خميس مشيط في عسير السعودية بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة، حسبما اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بصنعاء.

وأضاف العميد يحيى سريع، أن العملية أصابت هدفها بدقة عالية، مشيراً إلى أن الاستهداف يأتي رداً "على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التى بلغت خلال الساعات الماضية 53 غارة جوية".

من جهتها، أعلنت قوات التحالف السعودي إسقاط واعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.

إلى ذلك عاودت القوات المسلحة اليمنية استهداف تجمعات قوات التحالف السعودي في منطقة مجازة الحدودية بين عسير وصعدة بصاروخي زلزال-1 أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف السعودي.



ويأتي ذلك بعد ساعات من إحباط محاولة تسلل لقوات التحالف السعودي باتجاه مواقع الجيش واللجان قبالة قطاع الدائر الحدودي بجيزان السعودية.

كما قتل وجرح عدد من قوات التحالف السعودي جراء استهداف تحصيناتهم ومواقعهم بصاروخ زلزال1 وقذائف المدفعية في مديرية حَيْران الحدودية وشمال وشرق جبل النار الحدودي الممتد بين مديرية حَرَض بمحافظة حَجَّة شمال غرب اليمن ومنطقة الطِوال بجيزان السعودية، فيما شنت طائرات التحالف السعودي 17 غارة جوية على مديرية حرض نفسها.

كذلك طاولت الغارات الجوية للتحالف السعودي منطقتي القد وآل علي بمديرية رازِح الحدودية مع جيزان غربي محافظة صعدة ومنطقة وادي أبو جبارة في مديرية كتاف الحدودية نجران السعودية شرق المحافظة.

وفي محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، أفاد مصدر عسكري في حكومة صنعاء بتواصل خروقات القوات المتعددة للتحالف السعودي لوقف إطلاق النار.



وأوضح المصدر أن قصف مدفعي للتحالف السعودي استهدف منطقتي كيلو16 و7يوليو شرقي المدينة.



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