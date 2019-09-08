2019/09/08 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الننبأ للأخباراعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً يوميا امس السبت بلغ أكثر من مليار دينار .

وقالت الهيئة في بيان لها، ان "استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة في المراكز الكمركية".

واضافت، ان "ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز كمرك حدودي يسجل أكثر من مليار دينار كايراد يومي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز كمرك حدودي يسجل أكثر من مليار دينار كايراد يومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).