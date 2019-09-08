2019/09/08 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، انها ستنشر اليوم نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط.وقال مدير العلاقات العامة والاعلام فراس محمد حسن في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه ان “نتائج امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2018-2019 ستعلن اليوم الاحد الموافق 8 ايلول 2019 “.واضاف ان “النتائج ستعلن بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد اليوم لاعلان نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد اليوم لاعلان نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).