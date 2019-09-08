2019/09/08 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة المصرية القبض على المطربة الشعبية بوسي فجر الأربعاء الماضي داخل منزلها بالتجمع الخامس في منطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضدها بالسجن.وحصل مطلقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين، على عدة أحكام ضدها بعد ثبوت تحريرها عددا من الشيكات له بدون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلا عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المصرية تقبض على المطربة بوسي داخل منزلها في القاهرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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