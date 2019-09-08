2019/09/08 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت مديرية المرور العامة، على تنفيذ حملة لإزالة التظليل عن السيارات الحكومية والأهلية في بغداد .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “شاهد”..



مرور بغداد تزيل تظليل السيارات الحكومية النعيم نيوز.

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