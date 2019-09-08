بعيداُ عن بغداد.. هذا ما يُخطّط له الصدر في إيران

2019/09/08 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت مصادرٌ سياسية عراقية مطّلعة، أن عدداً من قادة #الأحزاب والكتل يعقدون في إيران سلسلة اجتماعات، لمناقشة إيجاد بديلٍ لرئيس #الحكومة_العراقية، الحالي #عادل_عبد_المهدي.وقالت المصادر، لـ […]

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