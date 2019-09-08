2019/09/08 | 11:44

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الأخبار المحلية

الأحد 8 سبتمبر 2019 | 11:18 صباحاً | عدد القراءات : 27

التربية: اليوم اعلان نتائج الدور الثاني للصف الثالث المتوسط

بغداد/...أكدت وزارة التربية ، الاحد ، انها ستعلن اليوم نتائج امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة فراس محمد حسن ان " النتائج ستعلن بعد الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الاحد"..

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