2019/09/08 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتفل نجم في المنتخب الوطني، بمناسبة خطوبته.ونشر جستن ميرام {المحترف بصفوف أتلانتا يونايتد الأميركي} صورة مع فتاة على موقع التواصل الاجتماعي {الانستغرام} معلناً فيها خطوبته منها.وسيغيب ميرام عن ودية العراق واوزبكستان المقررة غداً تحضيرا لمواجهة هونغ كونغ في العاشر من الشهر المقبل في البصرة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجم المنتخب العراقي “جستن ميرام” يحتفل بخطوبته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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