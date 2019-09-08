الانبار توضح اسباب عدم عودة 2500 الف اسرة نازحة لمناطق سكناهم المحررة

2019/09/08 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوضح مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، الأحد، الاسباب التي تحول دون عودة الاسر النازحة في مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم المحررة نافيا الانبار التي تحدثت عن وجود اسباب سياسية تمنعهم من العودة .وقال ابو ريشة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “من اهم الاسباب التي تحول دون عودة اكثر من 2500 […]

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