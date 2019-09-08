التعليم تعلن الحدود الدنيا للقبول في الدراسة المسائية

2019/09/08 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول في الدراسة المسائية بالكليات والمعاهد للعام الدراسي المقبل 2019 – 2020.





القبول في كليات التمريض وكليات التقنية الطبية والصحية بشرط ان لا يزيد الفارق على 10 درجات عن القبول المركزي (الصباحي).



القبول في كليات الهندسة بمعدل لا يقل عن 70%.



القبول في كليات التقنية الهندسية بمعدل لا يقل عن 68%.



القبول في كليات العلوم والقانون بمعدل لا يقل عن 65%.



القبول في كليات الزراعة بمعدل لا يقل عن 60% وبفارق لا يزيد على 5 درجات عن القبول المركزي (الصباحي).



بقية الاختصاصات ان لا يقل عن 60%.



يتم تخفيض الاجور بنسبة 50% للطالب الاول على القسم وبنسبة 30% للطالب الثاني على القسم وبنسبة 20% للطالب الثالث.

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