العطار يعلق على زيارة عبد المهدي للصين وفائدتها الاقتصادية

2019/09/08 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار, الأحد، على زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المرتقبة إلى الصين.

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