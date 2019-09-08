2019/09/08 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التموين المصري يوم الأحد إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير شباط وإنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: لن نستورد الأرز في السنة المالية الحالية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر: لن نستورد الأرز في السنة المالية الحالية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).