الأعرجي محذراً الجميع: نحن في اختبار الفرصة الأخيرة

2019/09/08 | 13:00

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بغداد/ سومر نيوز

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، إن محاربة الفساد مسؤولية الجميع على رأسهم الأحزاب السياس...

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