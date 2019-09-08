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الأعرجي محذراً الجميع: نحن في اختبار الفرصة الأخيرة


الأعرجي محذراً الجميع: نحن في اختبار الفرصة الأخيرة
2019/09/08 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ سومر نيوز

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، إن محاربة الفساد مسؤولية الجميع على رأسهم الأحزاب السياس...

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