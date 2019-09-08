الإطاحة بمسؤول بعد إضافته

2019/09/08 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن حالات تلاعب، وإضافة أسماء وهمية في قوائم صرف ...

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