جنايات ديالى: الحكم بالاعدام والمؤبد لمدانين اثنين عن جرائم إرهابية

2019/09/08 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ديالى … أصدرت محكمة جنايات ديالى,اليوم الاحد, أحكاما بالإعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جرائم إرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه، أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ديالى نظرت قضية مدان اعترف بالانتماء لإحدى الفصائل الارهابية المسلحة وحيازة أسلحة […]

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