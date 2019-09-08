2019/09/08 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة كربلاء المقدسة اليوم الاحد، عن خطتها الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام.وقال مدير الاعلام في الدائرة سليم كاظم في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى الاعلام، إن “دائرة الصحة باشرت بخطتها الطبية التي اعدت مسبقا في الايام الماضية، تماشيا مع متطلبات الزيارة التي تحتاج الى استنفار تام في جميع المستفيات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة كربلاء تكشف عن خطتها الطبية الخاصة بزيارة العاشر من محرم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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