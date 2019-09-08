2019/09/08 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الأمني , فاضل أبو رغيف ، اليوم الأحد، أن خلية الصقور فككت أكبر شبكة إرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات بصلاح الدين، مبيناً أنها تضم 75 إرهابياً.وقال ابو رغيف في تغريدة له , إن ” خلية الصقور واستخبارات صلاح الدين فككتا أكبر شبكات الإرهاب في المحافظة كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية داخل المحافظة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك شبكة إرهابية كبيرة تخطط لتنفيذ عمليات بصلاح الدين النعيم نيوز.

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