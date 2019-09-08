2019/09/08 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النهر الثالث | موقف طريف تعرض له النجم العراقي سامي عبدالحميد بسبب حصان) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Pef5gnveBJM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النهر الثالث | موقف طريف تعرض له النجم العراقي سامي عبدالحميد بسبب حصان) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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