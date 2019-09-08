2019/09/08 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pef5gnveBJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النهر الثالث | موقف طريف تعرض له النجم العراقي سامي عبدالحميد بسبب حصان) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النهر الثالث | موقف طريف تعرض له النجم العراقي سامي عبدالحميد بسبب حصان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).