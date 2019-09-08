2019/09/08 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة،اليوم الاحد، مسؤولاً في بلديات بابل لتلاعبه بقوائم الأُجراء اليوميين.وذكرت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى،ان”فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي قام بالانتقال إلى مديرية البلديات، تمكن بعد متابعة والتحري من ضبط مسؤول الموارد البشرية فيها لقيامه بالتلاعب بقوائم صرف الأجور، وإضافة أسماء وهمية بصفة أجير يومي، بعدِّه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً في بلديات بابل لتلاعبه بقوائم الأُجراء اليوميين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً في بلديات بابل لتلاعبه بقوائم الأُجراء اليوميين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً في بلديات بابل لتلاعبه بقوائم الأُجراء اليوميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).