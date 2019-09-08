عمليات بغداد توصي المواطنين واصحاب المواكب بضرورة الانتباه واتباع الوصايا الأمنية الصادرة عنها

2019/09/08 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوصت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الاحد ، المواطنين واصحاب المواكب بضرورة الانتباه واتباع الوصايا الامنية الصادرة عنها.

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