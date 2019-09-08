محافظ كربلاء يعلن اكمال الاستعدادات الامنية والخدمية لزيارة عاشوراء

2019/09/08 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي عن اكمال استعدادات المحافظة امنيا وخدميا لزيارة العاشر من محرم الحرام .وقال الخطابي لمراسل وكالة وطن العراقية للأنباء ان المحافظة اكملت جميع خططها لاستقبال الملايين من الزوار لاحياء شعائر يوم عاشوراء في الجوانب الامنية والخدمية والصحية والنقل وهناك استنفار عام في جميع الدوائر لسد وتغطية احتياجات الزيارة المليونية […]

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