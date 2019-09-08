أسباب في ديالى تثير مخاوف تسبق انتخابات مجالس المحافظات

2019/09/08 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى عضو بمجلس محافظة ديالى، السبت، مخاوفه من نتائج انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقال عضو المجلس محمد مهدي السعدي انه “لكون ديالى تضم مكونات وقوميات مختلفة، فقد بدأ الحراك السياسي فيها مبكراً مع قرب الانتخابات، عكس باقي المحافظات، ومن حق الكتل السياسية التنافس الحر والشريف”.

وبين السعدي ان “هناك تخوفاً في محافظة ديالى من انتخابات مجالس المحافظات، خصوصا وان الانتخابات السابقة، شهدت الكثير من المؤشرات والشبهات حول كونها غير نزيهة”، مؤكدا ان “هناك تخوفاً من ان العملية الانتخابية في محافظة ديالى، لا تضمن حق المرشح بصورة صحيحة، نتيجة تلاعب بعض الجهات بالنتائج وغيرها من الأمور”.

وأضاف عضو ان “هذا التخوف ناتج من كون الكثير من الاهالي لم يعودوا الى مناطقهم الاصلية حتى الآن، ومازالوا نازحين، كما ان بعض المناطق في ديالى غير مسيطر عليها امنياً، وهذا ايضا يثير مخاوف الكثيرة بين الجهات السياسية وحتى المواطنين”.

يذكر ان مفوضية الانتخابات حددت الاول من نيسان 2020 موعداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم.

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