2019/09/08 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت محكمة جنايات ديالى اليوم الأحد أحكاما بالإعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جرائم إرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ديالى نظرت قضية مدان اعترف بالانتماء لإحدى الفصائل الارهابية المسلحة وحيازة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات ديالى: الإعدام والمؤبد لمدانين بجرائم إرهابية وكالة خطوة برس.

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