صحفي إنجليزي: صلاح لن يستمر طويلا في ليفربول

2019/09/08 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح، قد يرحل عن فريقه الحالي ليفربول إلى أحد أقوى الأندية في أوروبا، خلال

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