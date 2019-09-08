الحشد الشعبي يواصل تأمين جرف النصر ضمن خطة عاشوراء

2019/09/08 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بابل

يواصل الفوج النهري للواء السابع في الحشد الشعبي بتسيير دوريات في نهر الفرات من جانب جرف النصر ضمن خطة عاشوراء وحماية

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