بذكرى عاشوراء.. عمليات بغداد تضع 7 وصايا للمواطنين ودعوهم الى الالتزام بها

2019/09/08 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن، جليل الربيعي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" وصايا القيادة للمواطنين واصحاب المواكب تتضمن ضرورة عدم تصديق الشائعات المغرضة التي يراد بها تعكير صفو الشعائر الحسينة".ودعت القيادة في بيانها، الى" عدم السماح بوقوف العجلات والدراجات بالقرب من المواكب او الاماكن المزدحمة ومنع حركة الدراجات النارية والهوائية لغاية الحادي عشر من محرم الحرام".فيما نوهت الى ضرورة مراقبة محيط الموكب من الاجسام الغريبة او العناصر المشبوهة والتواصل مع القوات الامنية القريبة من الموكب ومراقبة المواد المستخدمة في اعداد الطعام وعمليات توزيعه".انتهى..م.م

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