النزاهة تضبط مسؤول الموارد البشرية في بلدية بابل متلاعبا بقوائم الاجراء اليوميين

2019/09/08 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد من ضبط احدى حالات التلاعب وإضافة أسماء وهمية الى قوائم صرف الأجور لعدد من الأجراء اليوميين في مكتب مدير بلديات بابل.

وذكر بيان للدائرة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي قام بالانتقال إلى مديرية البلديات، تمكن بعد متابعة وتحر من ضبط مسؤول الموارد البشرية فيها لقيامه بالتلاعب بقوائم صرف الأجور، وإضافة أسماء وهمية بصفة أجير يومي، بعده المسؤول عن إعداد المواقف الشهرية الخاصة بصرف الأجور".وبين انه" تم ضبط الأوامر الإدارية الخاصة بتشغيلهم وتنسيبهم للعمل في مكتب مدير بلديات بابل".وأضاف، البيان، انه" تم تنظيم محضر أصولي بالمبرزات التي ضبطت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".انتهى..م.م

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