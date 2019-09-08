"راغب علامة" يبدي استعداده لـــ مساعدة مواطني بلاده .. ويعلق على تصريح "سعد الحريري" ..

2019/09/08 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

ألقى الفنان اللبناني، راغب علامة، الضوء على مشاكل لبنان، ومدى معاناة المواطنين في بلاده.

ونشر علامة، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، السبت، حول الفساد والفاسدين في لبنان، ومدى علاقته بالمسؤوليين اللبنانيين، وكيفية استغلاله لهذه العلاقة بما يخدم مواطنيه.

وقال راغب...

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