التعليم تحدد الحدود الدنيا للقبول في الدراسة المسائية بالكليات والمعاهد

2019/09/08 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاحد، الحدود الدنيا للقبول في الدراسة المسائية في الكليات والمعاهد للعام الدراسي المقبل 2019 – 2020.

وذكرت الوزارة في بيان لها، ان "القبول في كليات التمريض وكليات التقنية الطبية والصحية بشرط ان لا يزيد الفارق على 10 درجات عن القبول المركزي (الصباحي)، فيما القبول في كليات الهندسة بمعدل لا يقل عن 70%".

واضاف البيان، ان "القبول في كليات التقنية الهندسية بمعدل لا يقل عن 68%، اما القبول في كليات العلوم والقانون بمعدل لا يقل عن 65%".

وتابع، ان" القبول في كليات الزراعة بمعدل لا يقل عن 60% وبفارق لا يزيد على 5 درجات عن القبول المركزي (الصباحي)، في حين ان بقية الاختصاصات معدل القبول ان لا يقل عن 60%".

واشار البيان الى، ان "يتم تخفيض الاجور بنسبة 50% للطالب الاول على القسم وبنسبة 30% للطالب الثاني على القسم وبنسبة 20% للطالب الثالث".



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