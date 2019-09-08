وزارة التربية تعلن ارتفاع نسبة النجاح بالدور الثاني للثالث المتوسط وتربية كربلاء بالمقدمة

2019/09/08 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة الوزارية المتوسطة، وبارتفاع مميز في نسب النجاح.وذكر بيان للوزارة ان : نسبة النجاح للصف الثالث المتوسط بلغت(64،76% )،مبينة ان ارتفاع نسب النجاح تدل على رصانة الاسئلة وجدية وجهد الطالب في تحقيق النجاح.وتصدرت مديرية تربية كربلاء المقدسة نسب النجاح بـ (75،10%) تلتها الكرخ الاولى بـ (72،75%) […]

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