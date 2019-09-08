الأعرجي يحذر الأحزاب والكتل السياسية من ضياع الفرصة الأخيرة

2019/09/08 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، الأحزاب والكتل السياسية من ضياع الفرصة الأخيرة.وقال الأعرجي في بيان صحفي ان “الإصلاح ومُحاربة الفساد وبناء الدولة، مسؤولية الجميع وفي مقدمتهم الأحزاب والكتل السياسية، وسيتحقق كلّ ذلك حين تتوفر الإرادة الحقيقية وليس لمجرد وجود شعارات مقيتة نرفعها ولا نؤمن بها”.واضاف ان: الحكومة ستكون الأداة […]

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