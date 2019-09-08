2019/09/08 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ خطوة برس أعلن رئيس مجلس محافظة النجف، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين.وقال رئيس المجلس خضير الجبوري انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومي غدا وبعد غد الثلاثاء”.واضاف ان “ذلك جاء لاتاحه الفرصة للمواطنين لاحياء ذكرى عاشوراء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تعطل الدوام الرسمي ليومين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تعطل الدوام الرسمي ليومين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تعطل الدوام الرسمي ليومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).