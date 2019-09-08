العطار يعلق على زيارة عبد المهدي للصين وفائدتها الاقتصادية؟

2019/09/08 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار, على" زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المرتقبة إلى الصين".واوضح العطار في بيان صحفي اليوم الاحد (8-آيلول-2019) إن" زيارة رئيس الوزراء عادل المهدي إلى الصين نهاية الشهر الجاري مهمة جدًا للاقتصاد العراقي ", متوقعًا تأسيس مشاريع كبرى مع الصين تكون إنطلاقة لثورة إقتصادية مرتقبة في العراق".ويضيف العطار قائلاً: من المرجح اتفاق عبد المهدي مع الشركات الصينية على مشاريع الطرق وسكك الحديد وتأسيس طرق دولية جديدة تربط العراق بدول الجوار فضلاً عن أنشاء مدن صناعية كبرى في جميع المحافظات".العطار دعا"رئيس الوزراء إلى التباحث مع الشركات الصينية المتخصصة بالبناء العامودي للسكن من أجل ادخالها للعراق للشروع بمشاريع سكنية عامودية لحل أزمة السكن", مبينًا أن"الصين من الدول الأوائل في حل أزمة السكن عن طريق البناء العامودي".يذكر ان وزارة الخارجية،قد قالت في بيان (6-أيلول-2019) إن" زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيجري زيارة رسمية الى جمهورية الصين الشعبية نهاية شهر أيلول الحالي".

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