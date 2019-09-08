2019/09/08 | 14:00

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الأعرجي: أمام الأحزاب والكتل السياسية «فرصة أخيرة»

بغداد

(كلمة): حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، يوم الأحد،

الأحزاب والكتل السياسية من ضياع الفرصة الأخيرة.

وقال الأعرجي بيان ورد لـ «موقع كلمة

الإخباري» "الإصلاح ومُحاربة الفساد وبناء الدولة،

مسؤولية الجميع وفي مقدمتهم الأحزاب والكتل السياسية، وسيتحقق كلّ

ذلك حين تتوفر الإرادة الحقيقية وليس لمجرد وجود شعارات مقيتة

نرفعها ولا نؤمن بها"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه "أما الحكومة فستكون الأداة لتحقيق هذه الإرادة وليعلم

الجميع أننا أمام اختبار الفرصة الأخيرة".

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