مديرية أمن الحشد الشعبي تعثر على مقبرة جماعية تضم رفات 15 مجهولا في القائم

2019/09/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، الأحد، على مقبرة جماعية تضم رفات 15 مجهول الهوية في قضاء القائم غرب الانبار.وقال موفدنا إن، قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الانبار عثرت، اليوم، على مقبرة جماعية ففي قضاء القائم بالقرب من الحدود العراقية السورية.وأضاف الموفد أن، المقبرة تضم رفات ...

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