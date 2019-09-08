بالصور.. مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تشارك في عمليات

2019/09/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور مشاركة مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي في عمليات "عاشوراء" لتطهير جنوب بحيرة حمرين في ديالى.

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