دمشق تدين تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة في “المنطقة الآمنة” شمالي سوريا

2019/09/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت سوريا بأشد العبارات قيام الجانبين الأمريكي والتركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي و”عدواناً موصوفاً”.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية في تصريح لـ “سانا” اليوم الأحد: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة …

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