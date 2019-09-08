2019/09/08 | 14:02

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مجلس بغداد يصوت على إقالة نائب المحافظ علي الهيجل

تأریخ التحریر: : 2019/9/8 13:56

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{بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة بغداد، على إقالة النائب الفني للمحافظ علي الهيجل..يتبع

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