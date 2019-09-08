ضبط مسؤول في بلديات بابل تلاعب بقوائم صرف الأُجراء اليوميين

2019/09/08 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت “دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة” عن حالات تلاعبٍ، وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم صرف الأجور لعددٍ من الأجراء اليوميين في مكتب مدير بلديَّات بابل.

وذكر بيان للهيئة أن فريق عمل منها في بابل و “بعد متابعة وتحرٍّ تمكن من ضبط مسؤول الموارد البشرية فيها؛ لقيامه بالتلاعب بقوائم صرف الأجور، وإضافة أسماء وهمية بصفة أجير يومي، بعدِّه المسؤول عن إعداد المواقف الشهرية الخاصة بصرف الأجور”، مبينة أنه تم ضبط الأوامر الإدارية الخاصة بتشغيلهم وتنسيبهم للعمل في مكتب مدير بلديات بابل.

وأضافت الهيئة في بيانها: تمَّ تنظيم محضر أصوليّ بالمبرزات التي ضبطت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة أعلنت في شهر تموز الماضي عن ضبط تلاعبٍ وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ بقوائم تحويل أكثر من (1700) من الأُجراء اليوميِّين في بلدية الحلة إلى صفة عقودٍ.

“ساحات التحرير”

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