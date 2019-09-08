2019/09/08 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

صوت مجلس محافظة بغداد، الأحد (8 أيلول 2019) على إقالة النائب الفني للمحافظ علي هيجل.

وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، أن "المجلس صوت بالاجماع على إقالة النائب الفني للمحافظ علي هيجل".

وفي وقت سابق من اليوم، استجوب مجلس محافظة بغداد استجوب النائب الفني للمحافظ علي هيجل بتهم فساد، وصوت على عدم القناعة بأجوبته.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عضو مجلس محافظة بغداد، هدى جليل استجوبت نائب المحافظ الفني علي هيجل بتهم فساد اداري ومالي"، مبيناً أن "المجلس صوت بعدم القناعة على أجوبة هيجل".

وكان مجلس محافظة بغداد، قد صوت السبت (22 كانون الأول 2018)، على تولي علي هيجل بمنصب نائب محافظ بغداد للشؤون الفنية.

وقرر محافظ بغداد، فلاح الجزائري، الثلاثاء (20 آب 2019)، سحب يد النائب الأول للمحافظ علي هيجل حمد، لمدة 60 يوماً اثر اتهامات بالفساد المالي والاداري.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) فإنه "تم سحب يد وتشكيل مجلس تحقيقي بحق النائب الأول لمحافظ بغداد علي هيجل، وذلك على خلفية فساد اداري ومالي”.

وقرر المحافظ بحسب الوثيقة "تشكيل لجنة تحقيقية في محافظة بغداد بالموضوع نفسه، على ان تقدم تقريرها وتوصياتها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً”.

وبحسب الوثيقة فقد "تقرر تكليف معاون المحافظ لشؤون الخدمات صبار مدب عذاب، بمهام النائب الفني/ وكالة، اضافة لمهامه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس بغداد يصوت على اقالة النائب الفني للمحافظ علي هيجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس بغداد يصوت على اقالة النائب الفني للمحافظ علي هيجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).