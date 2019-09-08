الليرة السورية تسجل تدنيا غير مسبوق في السوق السوداء

2019/09/08 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز سعر صرف الدولار 675 ليرة في السوق السوداء، اليوم الأحد، لتسجل تدنيا غير مسبوق منذ بدء الأزمة السورية.

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