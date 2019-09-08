عاجل.. مجلس محافظ بغداد يصوت بعدم قناعته بإجابات النائب الفني للمحافظ

2019/09/08 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر في مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد، ان مجلس محافظ بغداد صوت بعدم قناعته بإجابات النائب الفني للمحافظ.

واضاف المصدر انه “تم تصويت مجلس محافظ بغداد بجلسته المخصصة ﻻستجواب علي هيجل النائب الفني لمحافظ بغداد بعدم القناعة بإجابته تمهيدا ﻻقالته.

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