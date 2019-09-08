ضبط مسؤول في بلديات بابل لتلاعبه بقوائم صرف الأُجراء اليوميين

2019/09/08 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن حالات تلاعبٍ، وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم صرف الأجور لعددٍ من الأجراء اليوميين في مكتب مدير بلديَّات بابل.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي قام بالانتقال إلى مديرية البلديات، تمكن بعد متابعة وتحرٍّ من ضبط مسؤول الموارد البشرية فيها؛ لقيامه بالتلاعب بقوائم صرف الأجور، وإضافة أسماء وهمية بصفة أجير يومي، بعدِّه المسؤول عن إعداد المواقف الشهرية الخاصة بصرف الأجور”، مبينة أنه” تم ضبط الأوامر الإدارية الخاصة بتشغيلهم وتنسيبهم للعمل في مكتب مدير بلديات بابل”.

وأضافت، إنَّه “تمَّ تنظيم محضر أصوليّ بالمبرزات التي ضبطت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

تجدر الإشارة الى أن الهيأة أعلنت في شهر تموز الماضي، ضبط تلاعبٍ وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ بقوائم تحويل أكثر من (1700) من الأُجراء اليوميِّين في بلدية الحلة إلى صفة عقودٍ.

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